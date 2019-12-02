“الأرصاد”: أمطار رعدية على جدة حتى 3 صباحا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: جدة، وبحرة، وخليص، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 10:30 من مساء اليوم (الأحد) وتستمر حتى الساعة 3 فجر الإثنين.

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