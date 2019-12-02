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بعد تسريب أنباء عن زيارة سرية لوزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى السعودية لإقناع الجانب السعودي بإنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة بعد اتهامهم النظام بدعم الإرهاب، يبدو أن الشيخ تميم بن حمد، سيتخذ خطوات فعلية يستجيب فيها لمطالب الرباعي العربي، تظهر مساعيه الجادة للمصالحة من أجل إنهاء العزلة التي تعيشها الدولة.
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وفقا لموقع “قطريليكس”، أن تميم بن حمد يدرس ترحيل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا.
وأضاف المصدر: أن “تميم” ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة للخروج من الأزمة.
وأبدى “تميم” انزعاجه من تضرر الاقتصاد القطري من المقاطعة وانعزال الشعب عن الشعوب الخليجية، وأكد له أن هذه العزلة أثَّرت سلبًا على شعبيته وتهدد حكمه؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة للخروج من الأزمة الخليجية والمصالحة العربية لإنهاء العزلة القطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة وزير خارجيته السرية إلى السعودية .. أمير قطر يتخذ خطوة إلى الأمام من أجل المصالحة مع دول المقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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