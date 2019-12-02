شاهد.. نجل ياسر القحطاني: أعشق الهلال

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. وجه عبدالعزيز ياسر القحطاني الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ خلال احتفالية اعتزال والده. وأعرب نجل القحطاني عن عشقه لنادي الهلال والجماهير قائلا: شكرا ياجمهور الهلال ونا أعشق الهلال. وشارك عدد كبير من نجوم الهلال ونجوم الكرة العالميين في احتفالية اعتزال القحطاني.





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