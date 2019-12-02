“خطأ لغوي” يدفع “التجارة” لاستدعاء أكثر من 41 ألف سيارة “تويوتا”

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، عن استدعاء عدد كبير من المركبات من نوع تويوتا “إنوفا” و”فورتشنر”، وذلك لوجود خطأ في لغة الملصق التحذيري لمروحة تبريد المحرك.

وأوضحت “التجارة” أن عدد المركبات المستدعاة 41.629 مركبة، بواقع (13.224) من طراز إنوفا و(28.405) طراز فورتشنر، وذلك لموديلات 2017 – 2020.

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ودعت التجارة أصحاب المركبات المذكورة إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الشركة لتغيير ملصق مروحة تبريد المحرك.