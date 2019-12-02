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. دعا تطبيق “كلنا أمن” لخدمة البلاغات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي سلوك خاطئ يصادفونه أثناء القيادة أو أي ملاحظة يلاحظونها على الطريق. وأكّد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه يتوجب على مستخدمي الطرق عدم تجاهل السلوكيات الخاطئة..؛ لأن أمن الطريق من واجب الجميع.





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كانت هذه تفاصيل خبر هل واجهت في الطريق سلوكيات خاطئة أو ملاحظات أثناء القيادة؟.. “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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