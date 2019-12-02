شاهد : معلم أردني يعتدي على طالب بصورة مروعة داخل الفصل

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. تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد مقطع فيديو من داخل إحدى المدارس في الأردن لمعلمٍ يعتدي على طالب بصورة مروعة. وأظهر المقطع – الذي يبدو أن أحد الطلاب وثقه بكاميرا هاتفه – المعلم خلال اعتدائه على الطالب لفظياً وجسدياً وباستخدام عصاة، الأمر الذي جعل التلميذ يبكي بكاءاً حاراً ويستغيث بالمعلم ويطالبه بوقف الاعتداء عليه.





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