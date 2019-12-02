شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والمغرب تناقشان متطلبات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

ناقش وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس، مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب أحمد التوفيق، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وعقد الجانبان اجتماعًا رسميًّا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج مملكة المغرب بموسم حج 1441هـ.

ووقع وزير الحج والعمرة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من مملكة المغرب وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية: تم الاتفاق على الاستعدادات لاستقبال الحجاج من المملكة المغربية ونحن في شوق لاستقبالهم، وأكد أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وفي أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، معربًا عن شكره لكل القائمين على خدمة الحجاج المغاربة.

من جانبه أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب أحمد التوفيق عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم كل عام، وأضاف: كل سنة نجد عندهم ما يثلج صدورنا، ونشكر وزير الحج والعمرة على ما قدمه لنا العام الماضي من خدمات وما نجده هذا العام، واطلعنا على المستجدات وكانت مفرحة وتدل على تفاني القائمين على خدمة الحرمين.