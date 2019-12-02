شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أبوظبي»: ليزر وألعاب مائية وعروض مبهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي مجموعة من الفعاليات المميزة احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تشمل عرضا للألعاب النارية لعشر دقائق متواصلة، إضافة إلى عروض نارية باستخدام الفلاي بورد والدراجات المائية، والليزر في منطقة كورنيش أبوظبي، وتشمل الفعاليات استعراضات مائية وجوية مبهرة من قبل فنانين عالميين، وعرضا للألعاب النارية خلال مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، في الثامنة من مساء اليوم (الإثنين).

وهنأ المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة علي حسن الشيبة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها باليوم الوطني الـ 48 ونتطلع إلى سنوات مديدة من الرخاء والوحدة لأمتنا. وقال: «وفي هذا اليوم المميز نتشارك الاحتفال بإنجازات الدولة وتقدمها مع الجميع، إذ نفتخر بالتنوع الذي تتميز به الإمارات، ونعمل على ترجمة ذلك من خلال تقديم فعاليات متميزة للاحتفال معاً انطلاقا من روح الاتحاد التي تجسد أسس دولة الإمارات العربية المتحدة». وتبدأ الاحتفالات في الثامنة والنصف من مساء اليوم، بمجموعة من العروض والفعاليات على الشاطئ البحري لكورنيش أبوظبي، منطقة البحر، تشمل عرضا للألعاب النارية على الماء، لم يسبق له مثيل، باستخدام الفلاي بورد والدراجات المائية. كما يتزامن هذا العرض الذي يستمر لعشر دقائق متواصلة على مساحة 2 كيلومتر، مع عروض الليزر والعروض الضوئية المبهرة. كما سيقوم مغامر عالمي بعرض يحبس الأنفاس من خلال طائرة مسيرة (بدون طيار) عملاقة تحلق في سماء الكورنيش، مرتدياً بذلة LED عليها علم الإمارات العربية المتحدة.

تأتي احتفالات اليوم الوطني بعد سلسلة من الفعاليات الترفيهية العالمية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال عام 2019 لمنح سكان الإمارة تجارب استثنائية. وقد شملت هذه الفعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تضمن مباراة يو إف سي الشهيرة، والنسخة الأولى من أسبوع العائلة أبوظبي الذي شمل تقديم جوائز اختيار أطفال نيكلوديون العالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، إضافة إلى أسبوع سباق أبوظبي الذي يقدم للزوار والمقيمين ومحبي الفورمولا مجموعة من الفعاليات المحلية والعالمية، من بينها أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية وموسيقية، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم ووجهات التسوق في كافة أرجاء العاصمة، تمهيداً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

ويمكن للزوار والمقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من عطلة اليوم الوطني للاستمتاع ببعض الوجهات الترفيهية عالمية المستوى التي تقدمها إمارة أبوظبي، بما في ذلك خصم 48% في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر برذرز أبوظبي، إضافة إلى كلايم أبوظبي، أطول جدار تسلق داخلي في العالم.