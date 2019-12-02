شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع يومها الوطني الـ48.. الإمارات تسجل أرقاماً جديدة في «غينيس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

حققت عدد من المؤسسات في الإمارات 5 أرقام جديدة على مستوى العالم سجلتها «غينيس» للأرقام القياسية، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي الـ48، واشتركت جميع هذه الأرقام بموضوع واحد هو التسامح.

وفي مقدمة الأرقام المسجلة، ما حققته «سكاي دايف دبي» من إنجازٍ عالميٍ في 25 نوفمبر الماضي، بكسرها الرقم القياسي لأكبر علم يرفرف خلال قفزة حرّة من طائرة، إذ بلغت مساحة العلم 144.28 متر مربع، واستمر فتحه لمدة 38 ثانية في سماء مدينة دبي، خلال احتفالاتها باليوم الوطني.

كما هبطت طائرة الإمارات «A380»، في ختام رحلتها التاريخية «EK2019»، على أرض مطار دبي الدولي، بعد ساعة ونصف الساعة من التحليق في أجواء الإمارات، وسيرت الناقلة هذه الرحلة الخاصة لمرة واحدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، و«عام التسامح»، مشكلة مبادرة فريدة، سلطت الضوء على روح الوحدة، وكان على متنها ما يزيد على 541 راكباً من 125 جنسية، احتفلوا بروح الانتماء، والفخر بالعيش والعمل في دولة الإمارات التي يعتبرونها وطنهم الثاني.

وكذلك، أطلقت وزارة التسامح في 22 نوفمبر، على مدار 3 أيام، مبادرة لكسر الرقم العالمي لأكبر سجادة زهور طبيعية في العالم في مدينة دبي، وشارك فيها نحو 5000 متطوع من طلاب الجامعات والأسر والعمال والموظفين، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء، في حياكة هذه السجادة، التي بلغت مساحتها 5400 متر مربع، وضمت 5 أطنان من الزهور.

في حين، نجحت مجموعة «Pace» للتعليم، في كسر الرقم القياسي لـ«أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكلها بشر»، وذلك احتفالاً بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

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الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها الإمارات:

أكبر علم يرفرف خلال قفزة حرّة من طائرة

أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكلها بشر

أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم

أكبر عدد جنسيات ينشدون سلاماً وطنياً

أكبر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة