شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مليوني م2 في أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ، خالد آل مريّح (أبها)

أزالت لجنة التعديات ببلدية محافظة بحرة الفرعية أمس الأول، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة بحرة وحداء بمساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف بأن التعديات تمثلت على شكل أحوشة وحظائر عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وتمت إزالتها إزالة كلية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية.

وأهاب بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مشدداً على أن بلدية محافظة بحرة ستواصل مهامها الرقابية لمنع أي تعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة. وأشار إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة.

وفي سياق متصل، أزالت أمانة منطقة عسير تعديات على 1980000م2 من الأراضي الحكومية في مدينة أبها خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الأمانة أزالت التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مؤكداً التعامل بحزم مع المعتدين وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن إزالة الإحداثات تمت بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

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من جهة ثانية، أغلقت أمانة منطقة عسير 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية الأسبوع الماضي ضمن

حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونفذ مراقبو الأمانة 1820 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 1036 مخالفة صحية ومصادرة 3429 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، سوء تداول وتخزين الأطعمة، انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها.

كما صادرت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية في أمانة عسير 150 كيلوغراما من الأسماك الفاسدة من سوق الأسماك في أبها، ورصدت العديد من الملاحظات اتخذ حيالها الإجراءات النظامية.