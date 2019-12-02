شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تدشن مبادرة «جنودنا حصنٌ لحدودنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس (الأحد)، مبادرة «جنودنا حصنٌ لحدودنا»، انطلاقا من دعم الرئاسة ومساندتها الدائمة لجنودنا البواسل، وتقديراً لجهودهم على ما يقومون به تجاه دينهم ووطنهم، والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، وذلك بحضور عدد من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي.

وقال السديس، إن الرئاسة كانت دائماً وأبداً مساندةً لجنودنا البواسل المرابطين على ثغور هذه البلاد، وإننا نستبشر الخير عندما نشاهد حماس جنودنا الأشاوس ومحبتهم لوطنهم، وتسابقهم إلى الذود عن حدود بلد الحرمين الشريفين وحماية مقدساتهما. وأضاف الشيخ السديس أن المملكة ستبقى دائماً حصناً حصيناً ضد الإرهاب والمتطرفين، بعقيدة وسطية سمحة، مستقاة من كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المباركة، ثم بحزم وعزم قادتها وولاة أمرها وجنودها الأشاوس.

وكانت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلةً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبلت عدداً من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك ضمن مبادرة «جنودنا حصنٌ لحدودنا»، لتأدية مناسك العمرة.