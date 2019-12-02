شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله أفضل مشروع تطوير عقاري شرق أوسطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على جائزة عالمية مرموقة كأفضل مشروع «تطوير عقاري متكامل في الشرق الأوسط» 2019، بعد ترشيح مجلة فوربس الشرق الأوسط لها خلال مشاركتها في حفل مجلة فوربس الشهيرة، الذي أقيم في دبي أخيراً تحت عنوان «بناء المستقبل».

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي، خلال استلام الجائزة عن فخره بحصول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على هذه الجائزة المرموقة، من قبل مجلة فوربس، ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيراً في المنطقة لهذا العام، مبينا أن هذا التكريم يكلل الجهود الكبيرة التي بذلتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، التي حققت من خلالها نتائج مبهرة على صعيد الإنجازات المتنوعة في مجال التطوير العقاري، ما جعلها في صدارة الكيانات الاقتصادية العملاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن المدينة تقوم على تطوير وتشغيل (6) أحياء سكنية مختلفة لكافة مستويات وشرائح الدخل، تتمثل في المروج، البيلسان، الواحة، التالة جاردنز، الشروق والقرية، وتتماشى ورؤية المملكة 2030، بتوفير حلول سكنية متنوعة في بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية وصحية متكاملة من برامج وقطاعات جودة الحياة.