شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: سعود بن جلوي يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نيابة عن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، دشن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه أمس (الأحد) الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بجدة والإدارة المختصة الدكتور عبد الله الصحفي. وأعطى الأمير سعود أول جرعة لطفل وطفلة إيذاناً بانطلاق الحملة.

يُذكر أن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة تستهدف قرابة ربع مليون طفل وطفلة لمن هم دون 5 سنوات، سيتم تنفيذها على مدار 5 أيام من خلال الزيارات المنزلية التي ستقوم بها الفرق الصحية للمنازل لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة من الساعة الثالثة عصراً، إضافة إلى التطعيم في النقاط الثابتة في بعض المراكز الصحية والمجمعات والمراكز التجارية.