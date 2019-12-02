.. ويهنئ خليفة بن زايد ويعزي رئيس الوزراء الياباني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني. وقال الأمير محمد بن سلمان: بلغني نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.



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