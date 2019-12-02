شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويرأس اجتماع الدورة الـ40 لمجلس «التعاون» بالرياض.. 10 ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

أعلن ذلك، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، مشيرا إلى أن «المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الإثنين 9 ديسمبر».

وقال الزياني إن قادة الخليج سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وأعرب أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين سوف تخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان مجلس التعاون.