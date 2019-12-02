شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لمحمد بن زايد: ماضون قدما في تعزيز العلاقات بين المملكة والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، أبوظبي)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أن المباحثات المشتركة التي عقدها مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، شددت على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين المملكة والإمارات، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأعرب الأمير محمد بن سلمان، في برقية شكر بعثها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان إثر مغادرته الإمارات أمس (الأحد)، عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

كما بعث ولي العهد، برقية شكر لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إثر مغادرته الإمارات، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «أكدت هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليهم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وكان ولي العهد غادر، مساء أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.