شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلّم رسالة من ملك إسواتيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك المفدى له أمس (الأحد).

ونقل أمبروز لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

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كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الإمارات، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.