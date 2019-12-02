شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات لـ1803 متقدمين ومتقدمات لوظائف «الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، الاختبارات التحريرية لـ1803 رجلا وامرأة تم قبول طلباتهم على وظائف الوزارة بالمنطقة، منهم 28 لوظائف الدعوة و 1155 لوظائف مراقبي المساجد، و 620 لوظائف حراس الأمن.

وقُسم المتقدمون والمتقدمات على 6 مدارس، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، أن الوظائف التي أعلن عنها في جميع فروع الوزارة بالمناطق، تأتي تنفيذاً لتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتساهم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد، والدعوة إلى الله على بصيرة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة.