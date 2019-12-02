السعودية | مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:41 صباحًا, 2 ديسمبر 2019 م المناطق -الرياض لقي جندي من عناصر قوات حرس الحدود الباكستانية وأصيب اثنان آخران جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على نقطة حدودية مع أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية أطلقت النار على الجنود المرابطين على الحدود مع أفغانستان في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف أن الجنود الباكستانيين ردوا على مصدر الهجوم وقتلوا اثنين من المهاجمين، وأجبروا البقية على الفرار من الموقع.

من جهة أخرى أعلن المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور عن إصابة جنديين باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

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