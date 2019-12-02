شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتن» يناقش مع رئيس الحج بالعراق خدمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس، مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وعقد الجانبان اجتماعًا رسميًّا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية العراق بموسم حج 1441هـ.

ووقع وزير الحج والعمرة و رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من جمهورية العراق وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

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وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي، الرعاية والاهتمام التي يحظى بها ضيوف الرحمن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتوجيهاتهما الكريمة بالعناية بضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

وقال وزير الحج والعمرة: تربط المملكة والعراق علاقات المودة والجوار ونسعد بلقائهم كل عام في هذه المناسبة، والمملكة حريصة كل الحرص على تقديم كامل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته نوّه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق رئيس الوفد العراقي بالحفاوة والتكريم والعناية الفائقة التي يحظى بها ضيوف الرحمن على وجه العموم وحجاج العراق على وجه الخصوص من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يوفق المملكة لمزيد من النجاح كل عام.