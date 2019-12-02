أمير الشرقية يرعى فعاليات عالمي الأشخاص ذوي الإعاقة بـ«إيفاء»

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وثمن مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الجمعية لليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي تنطلق من حرص سموه على جميع شؤون ذوي الإعاقة وتوفير سبل التمكين لهم ليمارسوا دورهم المأمول في برامج وخطط المملكة.
وأشار المحبوب إلى أن الفعاليات المصاحبة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ستقدم أركانا تعريفية عن الجمعية في المجالين الطبي والتعليمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
مبينا أن الجمعية لها أهداف وهي تشخيص وتقويم جميع الإعاقات النمائية لدى الأطفال حتى سن 18 سنة بواسطة فريق طبي متخصص في مجال التأهيل وبمساعدة فريق عمل متخصص بالإضافة إلى تشخيص وتقويم الإعاقة الحركية للبالغين والتي تكون بحاجة إلى تدخل عن طريق الأطراف الصناعية والجبائر والوحدات التأهيلية بواسطة الفريقين الطبي والفني المتخصصين في هذا المجال.
مضيفا أن الجمعية تقدم برامج تأهيلية للأطفال والكبار من ذكور وإناث في العلاج الطبيعي والنطق والسمع والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي والعلاج المائي والتأهيل المهني والأطراف والجبائر سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو الحوادث أو الأمراض.
مؤكدا أن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا كفلها النظام في المملكة وهي حق التعليم والصحة والعمل وحق المشاركة المجتمعية واحترام الخصوصية وغيرها مما يمنحهم كافة المميزات التي لا بد أن يحظى بها جميع المواطنين.
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