شكرا لقرائتكم خبر عن 400 طالب وطالبة يشاركون في برنامج «السلامة من الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني صباح أمس على فعاليات برنامج «السلامة من الكهرباء»، والذي تنفذه الإدارة الهندسية في نظم الطاقة بشركة أرامكو السعودية مستهدفة 400 طالب وطالبة ممثلين لعشرة مدارس للصفوف الأولية والطفولة المبكرة بتعليم الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل سلسلة برامج الشراكة المجتمعية القائمة بين تعليم الشرقية وشركة أرامكو السعودية والرامية في مجملها لتلمس التغذية الراجعة بالنفع على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

واستعرض المهندسان بالشركة فيصل اليحي، وعبدالله الشهراني، خلال تقديمهما للبرنامج في مجمع النعمان بن بشر بالدمام بحضور قائدها نايف القحطاني، لحزمة من المحاور التي تعنى بإجراءات السلامة من الكهرباء، عبر تقديمها بشكل تفاعلي باستخدام رسوم كرتونية محببة للأطفال، متناولين خلالها تعريف الكهرباء وأهمية استخدامها في حياتنا اليومية، إضافة لوقوفهم على الطرق المثلى لتعامل الأطفال معها، وصولا لاستعراضهما صورا متعددة من الأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال من خلال تعاملهم الخاطئ معها وطرق الوقاية منها.

وتقدم مدير إدارة الأمن والسلامة الشمراني -نيابة عن مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د ناصر الشلعان- بالشكر الجزيل لشركة أرامكو السعودية؛ لتعاونها الدائم والمثمر مع تعليم المنطقة والتي دائما ما تترك بصمة نجاح في الميدان التعليمي باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.