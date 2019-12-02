شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مشروعا علميا لطلاب الشرقية في «إبداع 2020» والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ اليوم في الدمام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الخامس «إبداع 2020»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث تم تأهيل 87 مشروعا علميا مقدمة من طلاب وطالبات المنطقة الشرقية، للمشاركة في المعارض المركزية، ضمن 301 مشروع على مستوى المناطق التعليمية بالمملكة، وهي المعارض والورش التدريبية المصاحبة، التي تقام في الرياض وجدة والدمام من ٢ إلى ٩ ديسمبر الجاري.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تزويد الطلاب بالأدوات والمهارات اللازمة، لرفع مستوى جودة المشاريع المختارة لدخول التصفية النهائية، وذلك من خلال أنشطة تدريبية مركزة، يتم خلالها مراجعة عناصر المشروع العلمي ومهارات تقديمه، كما تتم مقابلات فردية للطلبة من قبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم، لاستعراض وتقييم المشروع وتقديم الدعم العلمي، يتبع ذلك المشاركة في معرض بالعاصمة الرياض بعد منتصف شعبان المقبل، ثم يلتحق المتأهلون بالورش التأهيلية، للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الثالث والستين «إنتل آيسف 2020»، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى مبادرة «البرامج الإثرائية» بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، إلى تقديم برامج متخصصة موجهة للطلبة للرفع من مستوى مهاراتهم، عبر مستويات متدرجة من المعرفة تسمح بمواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية، التي تزداد كثافة وتنوعا كلما تقدم الطالب في المشاركة عاما بعد عام، مع إتاحة فرصة المشاركة في برامج محلية ودولية، فيما تعد برامج «موهبة» الصيفية المحلية، بمثابة المحطات الأولى لمعرفة الاستعدادات الكامنة، ومن ثم الانطلاق والمشاركة الفاعلة والمتميزة في الفعاليات الأخرى.

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وبحسب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع د. سعود المتحمي فإن المملكة مصنفة في المراكز الأولى عالميا في خدمة ودعم الموهوبين ورعاية الابتكار، حيث حازت «موهبة» العام الماضي على 25 مقعدا في معرض «آيسف الدولي»، مُحققة المركز التاسع من أصل 97 دولة، مشيرا إلى مواصلة العمل في مجالات تطوير «البرامج الإثرائية»، وتنمية المهارات الشخصية والحياتية والاجتماعية للطلبة، سعيا إلى بناء منظومة وطنية من الموهوبين والمبدعين، لتنسجم وتتناغم مع «رؤية المملكة 2030».

المشاركة العلمية دوليا..

يذكر أن خطة «موهبة» تتميز بالشمولية والتركيز في المجالات العلمية والتقنية، وفقا لمنهجية مدروسة نتج عنها مؤخرا، اكتشاف أكثر من 97 ألف موهوب من بين أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، تم اختبارهم في أكثر من 100 مدينة وقرية بالمملكة.