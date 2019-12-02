شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة توصيات «الضبط المروري» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الراجحي خلال الاجتماع على أهمية إنجاز كافة التوصيات حسب الأولوية والرفع لأمانة اللجنة بالمستجدات المتعلقة بالنقاط السوداء للحوادث الجسيمة، وما تم حيالها حسب توصيات أمانة اللجنة لرفعها لسمو أمير المنطقة - حفظه الله-، رئيس لجنة السلامة المرورية.
وأوضح العقيد عبداللطيف العبيدالله من إدارة المرور، أن مرور المنطقة ينسق مع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المقترحة للعديد من النقاط السوداء في حاضرة الدمام وجارٍ العمل لاستكمال المتبقي خلال الأشهر القادمة.
واستعرض العقيد سعيد القحطاني من إدارة أمن الطرق، العمل الجاري مع فرع وزارة النقل على التحسينات والصيانة المزمع تنفيذها على طريق الجبيل وأبو حدرية وما سينتج عنها من انسيابية للحركة المرورية.
وشهد الاجتماع استعراض التوسع في استخدام التقنية للضبط المروري في كافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية، ومن أهمها دوريات الرصد السرية المتحركة الخاصة بمرور حفر الباطن لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بالمحافظة للتقليل من الحوادث المرورية الجسيمة. كما ناقشت اللجنة أهمية التركيز على الطرق الشريانية في المنطقة والعمل على تكثيف التواجد المروري خلال أوقات الذروة وذلك لضمان انسيابية الحركة ومراقبة الطرق لضمان سلامة مستخدميها.
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