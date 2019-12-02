شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من مباني الشرقية ملتزمة بـ«السلامة» والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مدير شعبة السلامة المهنيّة بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب عبدالعزيز آل فاضل أن نسبة المباني الجديدة الملتزمة بوسائل السلامة بلغت نحو 90%.

» لجنة متابعة

وأوضح آل فاضل لـ«اليوم» خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية، الأربعاء الماضي، تحت عنوان «تكسيات واجهات المباني من حوادث الحرائق»، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدفاع المدني وعضويّة كل من الأمانات وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة للوقوف على جميع مصانع الكلادينج المحليّة لاختبار عينات منها بالمختبرات المعتمدة، لافتا إلى أن الأمانات والبلديات الجهة المسؤولة عن متابعة جميع تكسيات المباني القائمة منها والجديدة، وذلك منذ بداية التصميم حتى إصدار شهادة الأشغال، بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقة الكود.

» ممارسة نشاط

وبيَّن أنه على المرخّص له بممارسة نشاط مقاولات القيام بتوفير المهندسين والفنيين والعمالة اللازمة لتنفيذ مهام وأعمال التركيب أو الصيانة لأنظمة الإطفاء والإنذار حسب الفئات الواردة للمقاولين بهذه اللائحة، وتقديم قائمة للمديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها بالأعمال، التي تم تنفيذها والمعدات الخاصّة بالشركة داخلياً وخارجياً بشكل دوري في الشهر الأول من كل عام هجري. إضافة إلى أن يكون الجهاز الفنّي لديه ملماً بالمواصفات الفنيّة القياسيّة السعودية والمواصفات الدوليّة المعتمدة المتعلقة في هذا الشأن، كذلك الالتزام بتوفير الحدّ الأدنى من الجهاز الفنّي لكل فئة.

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» مكاتب هندسيّة

وأفاد بأن مهام المكاتب الهندسيّة للوقاية والحماية من الحريق، تتمثّل في تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسيّة وفقاً لنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية وفق المخططات المعتمدة، وتقديم الاستشارات الهندسيّة، وأخيراً إصدار شهادات المطابقة لكود البناء السعودي ونظام ولوائح الدفاع المدني وفقاً للمخططات المعتمدة.

» ضبط مكتب

وعلمت ”الخليج 365” بضبط أحد المكاتب بالمنطقة قبل أسابيع، لاستلامه مباني وجد بها خطأ في التنفيذ، وإحالته إلى لجنة الكود من خلال مخاطبة الأمانة، وإيقافه لمدة شهر مع تعويض المالك عن الخسائر.