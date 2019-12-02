شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عقدا لمشاريع استثمارية بمدن ومحافظات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ عدد من عقود المشاريع الاستثمارية، في مدن ومحافظات المنطقة، والتي تنفذها وكالة شؤون البلديات، حيث بلغ إجمالي العقود ٢٨ عقدا خلال هذا العام 2019م.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، أن العقود الجديدة التي تم إبرامها 7 عقود، إضافة إلى 21 عقدا تم تمديدها في مدن ومحافظات «بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، عريعرة، جوف بني هاجر، عين دار، الرفيعة، الصرار، مليجا، القليب».

وأبان أن اللجنة الاستثمارية بوكالة شؤون البلديات عملت على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة المحيطة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية والقرى التابعة وإثراء الخريطة الاستثمارية في البلديات المرتبطة وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بعدد من الفرص والمساحات متنوعة الأنشطة، حسب خطة الوكالة الاستثمارية والتي تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية.

وأكد شويل حرص الأمانة على توفير سبل الراحة للمواطن والمقيم، من خلال تنوع المشاريع الاستثمارية والتي يتم العمل عليها حاليا، والتأكد من نسب إنجازها، ووجه كافة الإدارات والبلديات المرتبطة بالتأكيد على بذل المزيد من الجهد لتسليم المواقع بالوقت المحدد لتتوافق مع المدة الزمنية لكل مشروع لتتم الاستفادة منه وتعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة ”حفظها الله” على إقامة المشاريع وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى التوجيهات الداعمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان - حفظهما الله-، وكذلك متابعة وتوجيه ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية ومتابعة مشروعاتها المنفذة من قبل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.