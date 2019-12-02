شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يبارك انطلاق حملة إزالة السيارات التالفة بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية انطلاقة حملة تحسين المشهد الحضري، بإزالة السيارات التالفة والمهملة في مدن حاضرة الدمام.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، ونائب الرئيس محمد آل طالع، وذلك بمناسبة انتخابهما مؤخرا في منصبيهما، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- من اهتمام لقطاع المجالس البلدية، وحرصه على أن يكون عنصرا فاعلا في التحول المنشود، مبينا أن المجالس البلدية شريك في التنمية، ودورها المأمول منها ما زال كبيرا، مؤكدا أن العمل المؤسسي ركيزة مهمة في تطوير عمل المجالس، مع ضرورة الحرص على حوكمة الأداء، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي، مشيرا لأهمية ابتكار مبادرات نوعية متميزة، وفتح قنوات التواصل مع مختلف فئات المستفيدين، وتلبية تطلعات المواطن والمقيم والزائر، وصولا إلى تفعيل مشاركة مختلف الفئات في أعمال المجلس، متمنيا سموه للمجلس وأعضائه التوفيق. من جهته، عبر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبينا أن المجلس سيعمل خلال العامين القادمين على استكمال مسيرة «مأسسة العمل» وتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.