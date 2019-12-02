شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لرفع جودة الأبحاث الصحية والان نبدء بالتفاصيل

خرج المشاركون في «هاكاثون» ملتقى الأبحاث والذي نظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بجملة من التوصيات التي تهدف إلى العمل على توحيد الجهود وتشارك الخبرات من مختلف التخصصات، لرفع الوعي والاهتمام بالأبحاث الصحية.

» تناغم العمل

وأوضح رئيس الصحة السكانية في التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، د. سعد بن سعيد الشهراني في ختام الفعاليات أن التوصيات شملت إيجاد آلية لتناغم العمل بين العاملين في الميدان لتطبيق نموذج الرعاية الصحية 2030 والباحثين، مما يسهل العمل على إيجاد حلول لعقبات التنفيذ من خلال مشاريع بحثية، وتعزيز العمل لفهم إدارة الصحة السكانية، لأنها منصة مهمة لجمع البيانات وفرصة العمل عليها، وأهمية إنشاء المشاريع البحثية التي تستهدف معرفة المحددات المجتمعية والاقتصادية لصحة الأفراد والمجتمعات، وتركيز الأبحاث للكشف عن القيم المجتمعية والاختلافات السكانية التي تؤثر على تطبيقات الرعاية التلطيفية.

» تذليل الصعوبات

Advertisements

وأكد أن الملتقى أوصى بالعمل على تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية وجعلها محورًا مهمًا في تطبيق برنامج الولادة الآمنة، وتوحيد مفردات البحث، للكشف عن الأوراق العلمية التي تخدم التحول الصحي، وتبين أثر البرامج التطبيقية للتحول الصحي الجديد، وتوعية الباحثين بأهمية نقل الأفكار البحثية من النظري إلى التطبيقي، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في ذلك، إضافة إلى التنسيق بين المراكز البحثية والجهات الأكاديمية وإيجاد منصة تعاون بينهما لتعزيز دور الأبحاث والرفع من جودة الأبحاث أثناء التنفيذ والترجمة إلى الواقع.

» بناء الكفاءات

وشملت التوصيات، أهمية الاستثمار في بناء الكفاءات والأنظمة للتعامل مع البيانات الضخمة والاستفادة منها وإدارتها بالشكل الصحيح، وتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء السياسات والإجراءات المعتبرة لحوكمة البيانات وإدارتها وتذليل الوصول إليها من قِبَل الباحثين.