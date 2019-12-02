شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تطوير منظومة العمل البلدي والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، ونائب الرئيس محمد آل طالع، وذلك بمناسبة انتخابهما مؤخراً في منصبيهما، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين.

وأشار سموه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد واهتمامهما بتطوير منظومة العمل البلدي، مما يحتم على الجميع العمل الجاد لتحقيق هذا التطلع، مبيناً أن المواطن اختار أعضاء المجلس ليكونوا ممثلين عنه في تطوير العمل البلدي، وتحسين مستوى الخدمات، وهي أمانة تحملها كل عضو من أعضاء المجلس، وواجبكم العمل من أجل أداء هذه الأمانة، مشيداً سموه بما حققه المجلس في الفترة السابقة، والمبادرات المتميزة التي أطلقها، ومنها حملة «شرقية بلا أنقاض»، وحملة «إزالة السيارات المهملة»، التي باركها سمو أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً سموه أن الجميع ينتظر من المجلس المزيد.

من جهته، ثمَّن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، التوجيهات الكريمة من سمو نائب أمير الشرقية، مبيناً أن المجلس بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه حقق عدداً من النجاحات، وكلمات سموهما دائماً تحفز أعضاء المجلس لبذل المزيد.