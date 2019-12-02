شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تطوير منظومة العمل البلدي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سموه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد واهتمامهما بتطوير منظومة العمل البلدي، مما يحتم على الجميع العمل الجاد لتحقيق هذا التطلع، مبيناً أن المواطن اختار أعضاء المجلس ليكونوا ممثلين عنه في تطوير العمل البلدي، وتحسين مستوى الخدمات، وهي أمانة تحملها كل عضو من أعضاء المجلس، وواجبكم العمل من أجل أداء هذه الأمانة، مشيداً سموه بما حققه المجلس في الفترة السابقة، والمبادرات المتميزة التي أطلقها، ومنها حملة «شرقية بلا أنقاض»، وحملة «إزالة السيارات المهملة»، التي باركها سمو أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً سموه أن الجميع ينتظر من المجلس المزيد.
من جهته، ثمَّن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، التوجيهات الكريمة من سمو نائب أمير الشرقية، مبيناً أن المجلس بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه حقق عدداً من النجاحات، وكلمات سموهما دائماً تحفز أعضاء المجلس لبذل المزيد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تطوير منظومة العمل البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.