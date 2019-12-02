شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التشجير يضيف للمدن بهجة ويحسن المظهر العام والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء»، ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية.

وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم وتشجيع أنشطة التشجير؛ لما لها من أهمية في الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، والحد من تأثير العمليات الصناعية، وتحسين جودة الحياة، والتي هي مستهدف ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبينا أن التشجير يضيف للمدن بهجة، ويحسن من المظهر العام، ويسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، مشيرا إلى ضرورة الحرص على استدامة الحملة، وتعظيم أثرها، ورفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد، مؤكدا أهمية الشراكة في تحقيق أهداف الحملة، وتفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها، سواء عبر تطوع المتخصصين، أو طلاب المدارس والجامعات، متمنيا سموه لفريق الحملة التوفيق.

من جانبه، عبر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على تدشين هذه المبادرة المجتمعية، موضحا أن المبادرة تستهدف خلال ثلاثة أشهر زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل إن المستهدف من المبادرة بنسختها الثانية يشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى الشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس، ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها، والمحافظة عليها.