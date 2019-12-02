تعليم الخبر يناقش نتائج الاختبارات الدولية

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وأضاف القحطاني أنه من المقرر عقد ورشة عمل على مستوى كل مدرسة بقيادة قائدة المدرسة، وبمشاركة جميع معلمي المدرسة، وبحضور مشرف تربوي من مكتب التعليم، وذلك خلال الأسبوع القادم، بهدف مقارنة نتائج المدرسة بمتوسط الأداء العام لإدارة التعليم، وكذلك مقارنتها على مستوى المملكة، ووضع خطط تطويرية خاصة بالمدرسة للمعالجة والتصحيح، فيما ستقوم جميع المدارس برفع تقرير تنفيذ ورش العمل.
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