شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الخبر يناقش نتائج الاختبارات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

عقد مكتب التعليم بالخبر ورشة عمل لمراجعة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية‬، بحضور مدير مكتب التعليم سعيد القحطاني، والمشرفين التربويين بالمكتب، وعدد من قادة المدارس، وذلك بهدف وضع خطط تطويرية لتحسين النتائج، فيما استضافت الورشة مدرسة عمر المختار الابتدائية. وأكد مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، على أهمية مناقشة بيانات نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، ومقارنة نتائج المكتب بمتوسط الأداء العام لإدارة التعليم وكذلك مقارنته على مستوى المملكة، لافتا إلى أن الورشة تخللتها مناقشة الخطط التطويرية الخاصة للمدارس ذات المستوى المنخفض لضمان تحسين الأداء.

وأضاف القحطاني أنه من المقرر عقد ورشة عمل على مستوى كل مدرسة بقيادة قائدة المدرسة، وبمشاركة جميع معلمي المدرسة، وبحضور مشرف تربوي من مكتب التعليم، وذلك خلال الأسبوع القادم، بهدف مقارنة نتائج المدرسة بمتوسط الأداء العام لإدارة التعليم، وكذلك مقارنتها على مستوى المملكة، ووضع خطط تطويرية خاصة بالمدرسة للمعالجة والتصحيح، فيما ستقوم جميع المدارس برفع تقرير تنفيذ ورش العمل.