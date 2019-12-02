شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي في رئيس وزراء اليابان الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».
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