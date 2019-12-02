شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي في رئيس وزراء اليابان الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي في رئيس وزراء اليابان الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.