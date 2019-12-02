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إغلاق 41 محلًّا في خميس مشيط

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2019-12-02

إغلاق 41 محلًّا في خميس مشيط

بسبب مخالفات منها تدني مستوى النظافة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

نفذت بلدية خميس مشيط، خلال الأسبوع الماضي، 246 جولة رقابية نفذتها لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية شملت 86 محلًّا مخالفًا.

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وأسفرت الجولات عن إغلاق 41 محلًّا وإنذار 83 محلًّا آخر؛ وذلك لتدني مستوى النظافة العامة ولسوء نقل وتداول الأغذية والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها مع عدم وجود شهادات صحية ورخص بلدية.

كما تم مصادرة وإتلاف 2848 كجم من الخضروات والفواكه واللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و23 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، بالإضافة إلى إزالة 27 بسطة عشوائية ومخالفة لبيع منتجات متنوعة اشتملت على الإكسسوارات والجوالات والفواكه والخضروات والملابس وبعض الأكلات الشعبية مجهولة المصدر التي تبيعها عمالة غير مرخص لها بذلك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك ولضمان جودة عمل تلك المنشآت والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، والحرص على صحة وسلامة الأغذية والمأكولات حتى وصولها للمستهلك، من خلال تفعيل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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