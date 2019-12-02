شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يوجع أصالة على مسرح موسم الرياض.. والأخيرة تجهش بالبكاء وترد بقوة.. (فيديو هز مشاعر السعوديين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك

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