إصابات في حادثي اصطدام 6 مركبات على طريق مكة-جدة السريع

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الأحد، عن تلقيها بلاغين منفصلين عن وقوع حادثين على طريق مكة-جدة السريع. وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن البلاغ الأول تحدث عن اصطدام 4 مركبات بعد بوابة المصحف باتجاه جدة.
وأشار إلى أن البلاغ الثاني تمثل في اصطدام مركبتين أمام مركز الإيواء باتجاه مكة، موضحةً أن الحادثين نتج عنهما عدد من الإصابات. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، أن الجهات المختصة باشرت الحادثين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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