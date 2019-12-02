“الحربي”: توسع نشاط إشارات البرق الحالية على غرب جدة خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، استمرار نشاط وتوسع إشارات البرق الموجودة حاليًّا غرب جدة، خلال الساعات القادمة. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحربي إلى أن النشاط المداري الرطب سيكون في البحر، في نطاق هذا التيار المداري، موضحًا أن فرص مناطق سواحل مكة لا تزال قائمة، وعلى وجه الخصوص التي تحت نطاق التيار المداري الرطب.

ونشر الحربي عدة خرائط كتب عليها: «حركة الرياح السطحية ما قبل منتصف الليل وما قبل الفجر بحسب آخر التحديثات»، مُشيرًا إلى أن هذه الوضعية إذا وافقت الواقع بالفعل فهي في صالح جدة وجنوبها. وطالب الحربي بمتابعة واقع الرياح السطحية؛ لمعرفة حقيقة التوقعات، مؤكدًا أن خرائط المطر ليست بالضرورة صائبة، لكن الأهم وضعية الحراك الرطب. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الاثنين- استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة التي تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، وتمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.