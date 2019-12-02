«نزاهة» تناقش الأسبوع المقبل دور وسائل الاتصالات الحديثة في منع الفساد

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، الأسبوع المقبل، منتداها السنوي الثامن بعنوان «التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويُعقد المنتدى برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة؛ لمناقشة مواضيع تتعلق بـ«الحوكمة» لمنع الفساد، والإعلام ودوره في تعزيز النزاهة.
وسيناقش المنتدى تعزيز وسائل الاتصالات الحديثة لمنع الفساد، بالإضافة إلى دور القيادات الإدارية في الحد من مخاطر الفساد.
يأتي المنتدى انطلاقًا من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
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