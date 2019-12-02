«الملك عبدالله الاقتصادية» أفضل مشروع تطوير عقاري متكامل بالشرق الأوسط لعام 2019

حصدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جائزة عالمية مرموقة كأفضل مشروع «تطوير عقاري متكامل في الشرق الأوسط 2019»، وذلك بعد ترشيح مجلة فوربس الشرق الأوسط لها خلال مشاركتها في حفل المجلة الشهيرة، الذي أقيم في دبي مؤخرًا تحت عنوان «بناء المستقبل».

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي، خلال استلام الجائزة عن فخره بحصول المدينة على هذه الجائزة المرموقة، من قبل مجلة فوربس ، ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا في المنطقة لهذا العام.

وأشار نجمي إلى أن هذا التكريم يكلل الجهود الكبيرة التي بذلتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدى السنوات الماضية ، التي حققت من خلالها نتائج مبهرة على صعيد الإنجازات المتنوعة في مجال التطوير العقاري؛ ما جعلها في صدارة الكيانات الاقتصادية العملاقة في المنطقة.

وأوضح أن المدينة تقوم على تطوير وتشغيل 6 أحياء سكنية مختلفة لكل مستويات وشرائح الدخل، تتمثل في المروج، البيلسان، الواحة، التالة جاردنز، الشروق والقرية، وتتماشى ورؤية المملكة 2030، بتوفير حلول سكنية متنوعة في بيئة سكنية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية وصحية متكاملة من برامج وقطاعات جودة الحياة.

يُذكر أن الجائزة تضاف لسلسلة الجوائز التي حصلت عليها المدينة سواء التي حصل عليها الوادي الصناعي بقطاعاته المختلفة، أو نادي رويال جرينز للجولف، أو حي المروج، والذي يؤكد ويعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها المدينة على الخارطة العالمية في كافة قطاعاتها.