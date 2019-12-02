صحة نجران الأولى في مؤشرات الأداء وتميز جراحات القلب المفتوح

رفع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عائض عسيري، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مجددين الوفاء والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين.

وأكد العسيري أن هذه المناسبة العزيزة تأتي ووطننا الغالي يرفلُ في ثياب العزة والرخاء، وتلاحم الشعب والقيادة، تحت راية المملكة العربية السعودية، بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها، لتحقيق التنمية المطلوبة في كل المجالات ورغد العيش، وفق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة.

عز وشموخ

نوّه عسيري بالإنجازات العظيمة التي سطّرها المجد، وسيخلدها التاريخ محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا، والتي تسجل بمداد من ذهب، وبمشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز.

فالمملكة تزداد عزّا وشموخا وازدهارا ورخاء، في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، وغيرها. كما تشهد المملكة -اليوم- ورشة عمل ضخمة، إذ يعيش وطننا تنمية لا تتوقف، ورخاءً مستمرا، وأمنا وارفا، في ظل إصلاحات مستمرة، وتحديث وإعادة هيكلة لكثير من أجهزة الدولة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، كما يسير وطننا في ظل قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق، رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030.

مشاريع جديدة

شملت المشاريع الجديدة دعم قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بـ8 أسرة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافة إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

كما شهدت هذه الفترة افتتاح 19 مركزا صحيا نموذجيا، لتصل نسبة المراكز الحكومية إلى 83 % من عدد المراكز الصحية بالمنطقة البالغ 72 مركزا، إضافة إلى تدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والضعف الحسي، وغيرها من اضطرابات النمو، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في محافظة شرورة، للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين، منها مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرا، ومشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات «المرحلة الأولى»، واعتماد المرحلة الثانية فضلا عن اعتماد مشروع تطوير قسم العيون، ومشروع توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم، وكثير من المشاريع التطويرية في جميع محافظات المنطقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وتعزيز دور المشاركات المجتمعية، للإسهام في مواجهة التحديات الصحية، لتقديم خدمات علاجية ووقائية في ظل رؤية المملكة 2030، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم على حد سواء.

خدمات علاجية

قال عسيري، إن القطاع الصحي حظي في عهد خادم الحرمين الشريفين، بدعم كبير ومتواصل، ولعل ما يصرف من ميزانيات ضخمة على القطاع الصحي دليلٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بصحة الإنسان، ليبقى عضوا فعالا في مجتمعه، يخدم وطنه وهو في أتم صحة وعافية، إذ شهدت منطقة نجران خلال الأعوام الـ5 الماضية اعتماد وتنفيذ مشاريع صحية، أحدثت نقلة نوعية في الخدمات العلاجية والصحية، في مقدمتها افتتاح مجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 200 سرير لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية بجودة عالية، ومشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام في حي أبا السعود، وذلك في مرحلته «المرحلة الأولى» والذي سيقدم الخدمات العلاجية والصحية لسكان غرب نجران، ومشروع تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، وافتتاح مركز الأورام في مرحلته الأولى، وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية.

أرقى الخدمات

تابع عسيري قائلا: بتوجيهات من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، واهتمامهما بتقديم أرقى الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم، حققت صحة نجران في 2018 المركز الأول في مؤشرات الأداء العام على مستوى وزارة الصحة، إضافة إلى تحقيق مستشفى الملك خالد المركز الأول في مبادرة مكافحة العدوى، والمركز الثاني في برنامج «أمان» لسلامة المرضى، وتحقيق صحة نجران المركز الأول في خدمة تجربة المريض 937، وإجراء الكوادر الطبية الوطنية في مستشفى الملك خالد، المستشفى المرجعي بالمنطقة، عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البيرتوني مع العلاج الكيماوي المسخن.

القلب المفتوح

نجح مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب خلال الأعوام الـ3 الماضية، في إجراء 182 جراحة قلب مفتوح ناجحة، وإجراء 4609 عمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، ونجاح مركز العيون بمستشفى الملك خالد في زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر بتقنية الليزر، لأكثر من 6300 مريض، إضافة إلى إجراء جراحات متقدمة في تخصصات المخ، والعمود الفقري، والعظام، والتجميل، أسهمت بفضل من الله في تخفيف معاناة أهالي المنطقة من السفر بعيدا للبحث عن العلاج.

وسأل عسيري، في ختام كلمته، المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.

مشاريع صحية

- مجمع الأمل للصحة النفسية

- 200 سرير

- تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام

- تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب

- افتتاح مركز الأورام بمرحلته الأولى وتوفير أحدث الأجهزة

- دعم قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بـ8 أسرة

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- مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون

- 19 مركزا صحيا نموذجيا لتصل نسبة المراكز الحكومية إلى 83 %

- 73 مركزا، إضافة إلى مركز اضطرابات النمو والسلوك

تنفيذ مشاريع تطويرية في شرورة

- تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرا

- مشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى

- اعتماد المرحلة الثانية فضلا عن اعتماد مشروع تطوير قسم العيون

- توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم

مراكز متقدمة

- المركز الأول في مؤشرات الأداء العام على مستوى وزارة الصحة

- تحقيق مستشفى الملك خالد المركز الأول في مبادرة مكافحة العدوى

- المركز الثاني في برنامج «أمان» لسلامة المرضى

- المركز الأول في خدمة تجربة المريض 937

- إجراء عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC

- إجراء جراحات استئصال لأورام الغشاء البيرتوني مع العلاج الكيماوي المسخن

نجاحات

- 182 جراحة قلب مفتوح ناجحة

- 4609 جراحة قسطرة تشخيصية وعلاجية

- زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر

- إجراء جراحات متقدمة في تخصصات «المخ، العمود الفقري، العظام، التجميل»