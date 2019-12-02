وكلاء جامعة نجران: خادم الحرمين عزز مكانة المملكة عالميا

أكد عدد من منسوبي جامعة نجران، أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، تحمل معها ذكرى إنجازات كبيرة تحققت على كل المستويات، لتسهم بذلك في مواصلة تقدم عجلة التنمية بما يخدم المواطن في شتى المجالات.

سلمان الحزم

أوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد علي فايع، أننا شهدنا خلال سنوات العهد الزاهر لتولي خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم، تطورا في كل المجالات، مما عزز من موقع المملكة القيادي للأمتين العربية والإسلامية، سواء خلال مواجهتها التمدد الإيراني في المنطقة العربية، أو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

مكانة عالمية

بيّن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور جبران القحطاني، أن احتفال الشعب السعودي بمناسبة مرور 5 سنوات لذكرى البيعة المجيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مناسبة لا يمكن أن تمر دون تذكر كثير من شواهد التنمية الإنسانية والاقتصادية لجميع أبناء وبنات دوت الخليج، بكل أعمارهم واختلاف فئاتهم.

وأكد القحطاني أن استعداد المملكة لاستضافة قمة مجموعة الـ20 القادمة، وهو الاجتماع الأضخم عالميا من حيث قوته الاقتصادية كأكبر تجمع اقتصادي، يؤكد نمو مكانة المملكة عالميا، وبروزها من جديد كلاعب أساسي على الساحة الدولية، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما يمنحها مزية جديدة تضاف إلى مكانتها الدينية كقائدة للعالم الإسلامي والجيوسياسية، على المستويين السياسي والاقتصادي.

النظام الجديد

أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن الذكرى الخامسة للبيعة فرصة مناسبة لاستعراض منجزات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين ملك العزم، في شتى المجالات، خاصة مجال التعليم وتبيانه للجيل القادم.

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وأضاف أن أبرز دليل، هو الدعم الذي تمثل مؤخرا في إقرار نظام الجامعات الجديد، والذي يُمكّنها من توفير مداخيل تمويلية ذاتية، لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي، وتشجيع البحث العلمي.

غد مشرق

أشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان العسيري، إلى أن عهد الملك سلمان، شهد إقرار رؤية 2030، التي قادت دوت الخليج إلى مرحلة تحول إيجابية، إضافة إلى صناعة واقع اقتصادي جديد سيمكّن المملكة العربية السعودية من توفير مداخيل مالية جديدة، بديلة عن الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.

وأضاف الدكتور محمد سلطان، بأن أولى ثمار الرؤية أتت واضحة المعالم، خلال إعلان تفاصيل ميزانية العامين الماضيين، إذ شملت أرقاما غير مسبوقة في قيمة مداخيل الإيرادات غير النفطية.

ذكرى غالية

رفعت وكيلة جامعة نجران لشؤون الطالبات، الدكتورة منى السيف، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة، بمناسبة الذكرى الغالية لتولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم في المملكة، داعية الله أن يديم نعمتي الأمن والاستقرار على كل أرجاء دوت الخليج.