باقون على العهد

قال تعالى «ربِّ اجعل هذا بلدا آمنًا وارزق أهله من الثمرات». حيث سخر رب العزة والجلال لهذا دوت الخليج الطاهر قيادة حكيمة وضعت راحة ورفاهية المواطنين نصب أعينها، وفي هذا العهد الزاهر لسلمان الحزم ومحمد العزم يلتمس القاصي قبل الداني ذلك التطور الكبير التي تعيشه المناطق عامة ونجران على وجه الخصوص في مختلف المجالات الخدمية والتنموية على مدار 5 سنوات، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة واهتمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول.
ونؤكد لقيادتنا الرشيدة أننا على العهد والولاء باقون، فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وفي أعناقنا بيعة نلتزم بها، معاهدين الله ثم قادتنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سائلين الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار واللحمة الوطنية، حفظ الله بلادنا من كل مكروه ومن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وأذية المؤذين، فالانتماء للوطن والولاء للملك.
الشيخ علي بن حاسن المكرمي
شيخ شمل قبائل المكارمة
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