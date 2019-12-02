إزالة تعديات على أراض حكومية ببحرة وحداء

أزالت لجنة التعديات في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة بحرة وحداء، بمساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع. وأوضح رئيس البلدية المهندس رائد الشريف، أن التعديات تمثلت في أحوشة وحظائر عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وتمت إزالتها تماما، بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية. وأهاب الشريف بجميع المواطنين، عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة، حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نصّ عليها النظام، وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مشددا على أن بلدية بحرة ستواصل مهامها الرقابية لمنع أي تعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، مشيرا إلى أن البلدية لديها كثير من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة.



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