نهضة كبيرة

وها نحن في مناطق المملكة عامة ونجران على وجه الخصوص نعيش النهضة الكبيرة في مجال مختلف المجالات الخدمية، وفي تنشئة أبنائنا في مراحله جميعها، ونرى مدى آثار التطور في إفادة رجال المستقبل الزاهر إن شاء الله، ونرى عن كثب مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بشرائح المجتمع المتنوعة، من خلال الخطط والبرامج التي تعمل على تأهيل أبناء هذا دوت الخليج لسوق العمل والإمساك بزمام المبادرة ليكونوا السواعد الفتية والمستقبل المشرق، إنها لمحات تدلل على الاهتمام الجليِّ بالمواطن، وقراءة احتياجاته اليومية ليجد الأمن والطمأنينة والسعادة في محيط أسرته.
إنها الذكرى المباركة التي تعيد لنا مشوار العطاء اللامحدود من الخير ومن الإسهامات والإنجازات التي لا تُحصى، خدمةً للمواطنين، ووفاءً لهذه البلاد المباركة، إنه الملك الذي أثمرت حكمته ووعيه وعزيمته في بستان المآثر التي لا يستغني عنها شعبٌ يبحث عن السعادة، وقد وُجدت في مساعي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونسأل الله عزَّ وجلَّ لهما المزيد من المجد والفضل والرقي ببلاد الحرمين الشريفين.
علي بن حمد الحمرور
رجل أعمال
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