أمير نجران: بيعة صادقة في أعناق الشعب الأبي العظيم

أعرب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسم أهالي المنطقة وباسمه، عن صادق الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعن عميق المحبة والصدق والإخلاص والأمانة في خدمتهما.

موقف ثابت

شدد أمير المنطقة في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، على أن تأكيد هذا الموقف الثابت الراسخ، وفي هذه المناسبة العزيزة، يأتي تعبدًا وتقربًا إلى الله تعالى، من منطلق البيعة الصادقة الخالصة التي في أعناق الشعب السعودي الأبي العظيم، الذي جزم وقطع على نفسه عهدا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، في السلم والحرب، وفي الرخاء والشدة، سائرين على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة، على يد الإمام الموحد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن «رحمه الله».

فخر واعتزاز

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز، فخر واعتزاز كل السعوديين، والمسلمين والعرب الصادقين، بثبات الموقف، ووضوح المنهج، وبعظم الأمجاد التي يصنعها خادم الحرمين الشريفين، وعضده الأيمن ولي عهده الأمين، على كل الأصعدة، محليًّا وخارجيًّا، وفي كل المجالات. ودعا في ختام كلمته المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يمدهما بطول العمر، ويديم عزهما ويؤيدهما بنصره، وأن يحفظ لهذا دوت الخليج العظيم، شعبه العظيم الأبي الكريم، ويحفظ له أمنه وأمانه واستقراره.

إمارة منطقة نجران

أنشئت عام 1353

بعد توحيد المملكة بسنتين

مهامها

تمثيل خادم الحرمين الشريفين في المنطقة

التأكد من تحقيق سير العدالة في المنطقة، وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية

حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا

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كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم في الحدود المقررة شرعا ونظاما

المحافظة على أملاك الدولة وأموالها

العمل على توفير الخدمات العامة بالمنطقة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية

ضمان جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المنطقة، والعمل على تطوير مستوى تلك الخدمات

تلقي شكاوى المواطنين، واستدعاؤهم عند الحاجة، والنظر في أمورهم، والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم.

محافظات المنطقة

شرورة

حبونا

ثار

يدمة

بدر الجنوب

خباش