تركي بن هذلول: دوت الخليج يعيش مرحلة نماء برؤية طموحة

رفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة. وأكد نائب أمير المنطقة، أن هذه الذكرى الغالية تطل علينا والوطن الغالي يعيش في مرحلة جديدة ورؤية طموحة متميزة، وما نشهده من مبادرات متسارعة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، واستثمار لطاقات السواعد الوطنية من خلال برنامج التحول الوطني 2020, ليس إلا إشارة للاستمرار في مواكبة التطلعات نحو مستقبل مزهر ومميز ومواصلة العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تبناها ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتشكل هذه الرؤية خارطة جديدة لأهداف المملكة في التنمية والاقتصاد والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم. ملك حاسم أضاف الأمير تركي بن هذلول: إن تعامل خادم الحرمين الشريفين الحازم والحاسم في القضايا التي تحمل هم وطنه وشعبه والشعوب العربية والإسلامية دليل على بعد نظره وحكمته في التعامل مع مختلف الأمور والقضايا، فبقيادته أيده الله تعالى تجاوز دوت الخليج آفاقاً مشهودة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجوداً أكثر في المحافل العالمية، ودور بارز في صناعة القرار الدولي، كما حافظت المملكة بقيادته على ثوابتها فاستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، فشكلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والإنسانية، وفي الختام دعا نائب أمير نجران المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



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