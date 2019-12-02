أمين نجران: مشاريع بلدية متنوعة لتحقيق التنمية المستدامة

قال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان: نعيش اليوم ذكرى عزيزة على الجميع نستعيد معها بكل فخر واعتزاز سجل الإنجازات المتحققة لبلادنا الغالية، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في وطن المجد والشموخ، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا فرصة نجدد من خلالها البيعة والولاء والعهد على السمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة، ومواصلة مسيرة البناء والنماء لهذا دوت الخليج الغالي.

دعم القيادة

أشار المهندس عيبان إلى أن القطاع البلدي بشكل عام وأمانة منطقة نجران بشكل خاص، حظيت كغيرها من القطاعات بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الخير خطاهما، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلادنا من كل سوء، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حد دوت الخليج الطاهر.

تنمية مستدامة

أكد أمين المنطقة أن منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كسائر مناطق المملكة كافة، بمشروعات تنموية وحيوية لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

بنية تحتية

أضاف المهندس عيبان أن منطقة نجران حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية البلدية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال هذا العهد الزاهر لملك الحزم في خمسة الأعوام الماضية 113 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 2,532,485,620 مليار ريال.

وأوضح أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها 71 مشروعاً بلدياً، تمثلت في 27 مشروعاً للسفلتة والأرصفة والإنارة، و 12 مشروعا لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، و17 مشروعا للتحسين والتجميل، و14 مشروعاً للمرافق والمباني البلدية، فيما بلغ عدد المشروعات المنتهية 42 مشروعاً، شملت 15 مشروعا في مجالات السفلتة والأرصفة والإنارة، و10 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، و8 مشروعات للتحسين والتجميل، و9 مشروعات للمرافق والمباني البلدية، جار العمل على دراسة وطرح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالمنطقة، منها تطوير ضفتي وادي نجران ومشاريع متنزه الجامعة، وإنشاء حديقة حيوان بمتنزه الملك فهد، وإنشاء نفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك سعود، والمبنى الإداري بالفيصلية وسوق الطيور والحيوانات الأليفة وغيرها من أعمال المجسمات الجمالية، وإنشاء وتطوير الطرق الفرعية والرئيسية.

المصطلحات البلدية

الأمانة

جهاز خدمي له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يرأسها مسؤول بمسمى أمين، تتولى القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليها والمحددة بقرارات اختصاصاتها.

البلدية

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها ميزانيتها المستقلة وتخدم المدينة التي تقع بها والقرى المرتبطة بها، بموجب قرار وزاري يصدره وزير الشؤون القروية.

المجمع القروي

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله ميزانيته المستقلة، ينشأ لخدمة مجموعة من القرى وتُختار القرية التي يتوفر بها مقومات الحياة الأساسية وتكون مقراً له.

المديريات العامة بالمناطق

إدارات إقليمية وهي جهاز إشراف قريب من البلديات والمجمعات القروية تتولى ما كانت تتولاه الوزارة من أعمال لهذه البلديات، وتقوم بتوجيهها وحل مشاكلها، وتعتبر المديرية مسؤولة عن جميع أنشطة الوزارة بالمنطقة وفق الصلاحيات الممنوحة لها.

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بلديات المناطق

هى إحدى التشكيلات التي أوجدتها الوزارة وفق ضوابط ومعايير معينة، وهي بمثابة البلدية الأم التي تم ربط عدد من البلديات والمجمعات القروية بها في منطقة محدودة ولها صلاحيات كبيرة رغبة في سرعة اتخاذ القرار وتحقيق مرونة العمل، وهي مرجع إداري للبلديات والمجمعات القروية المرتبطة بها، ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، وتباشر المهام المنوطة بها بمفردها فضلاً على الإشراف على البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بها.

بلدية فرعية

شخصية اعتبارية متفرعة إما عن أمانة أو بلدية معينة، أنشئت بهدف تسهيل تقديم الخدمات المناطة بالأمانة أو البلدية للمواطنين القاطنين بدائرتها في حدود الصلاحيات المخولة لها.

أرض بيضاء

هي الأرض الحكومية الواقعة في ضواحي كل بلدة، وهي أرض خالية غير معمورة.

التعديات

هي الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق أو سند وذلك عن ادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد.

زوائد التنظيم

تطلق زوائد التنظيم على أجزاء الأراضي بعد توسعة شارع أو اقامة مرفق أو مساحة عامة أو نزع ملكية، وهذه الزوائد لا يحتاجها التنظيم لأنها لا تصلح لإقامة مرفق من المرافق العامة.

أرض منحة

هي هبة وعطاء من الدولة للمواطن بدون مقابل للذين لا يملكون سكناً مستقلاً أو أرضاً يمكن أن يقام عليها سكن مستقل، إضافة إلى كونهم يقيمون بالبلد الذي يطلبون منحاً بها.

المنح الصريحة

هي الأراضي التي تمنح في مخططات معتمدة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للمواطن، استناداً لأوامر صادرة من ولي الأمر بدون قيد أو شرط.

الرقابة الصحية