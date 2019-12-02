أكثر من مليار ريال لمشاريع مياه نجران

مشاريع المياه
أضاف آل دويس أنه وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة واهتمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، تحقق للمنطقة قفزات تنموية في هذا العهد الزاهر لملك الحزم والعزم في كافة المجالات الخدمية عامة والمياه خاصةً، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع 1.074.392.031 ريالا، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 153.255.110 ريالات، وتعد مشاريع المياه والصرف الصحي أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة وأملها المشرق 2030، وتضمنت تلك المشاريع محطات الضخ والتوزيع والشبكات وتوصيلات مياه الشرب وشبكات وخطوط النقل والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي.
مشاريع خدمات مياه الشرب
- أطوال شبكات المياه 4457 كلم
- عدد التوصيلات المنزلية 60823
- عدد المشاريع 14
- التكلفة الإجمالية 460.722.623 ريالا سعوديا
مشاريع خدمات الصرف الصحي
- أطوال شبكات الصرف الصحي 900 كلم
- عدد التوصيلات المنزلية 11439
- عدد المشاريع 10
- التكلفة الإجمالية 613.669.408 ريالات سعودية
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