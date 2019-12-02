أكثر من مليار ريال لمشاريع مياه نجران

عبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد بن حسين آل دويس عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى الخامسة لبيعة قائد الأمة وصمام أمان دوت الخليج.وقال آل دويس «نحتفي بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقلوب ملؤها الحب والاطمئنان والإنجاز والعطاء، وفي وقت يشهد العالم فيه أزمات أمنية واقتصادية وتنموية، لم يألُ خادم الحرمين الشريفين جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة دوت الخليج نحو التقدم وتطوير أجهزة ومؤسسات الدولة وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف أنحاء المملكة، وأصبحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تنافس الدول المتقدمة في مشاريع التنمية والاستثمار العملاقة، وتسعى قيادتنا من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى توفير الخير والرفاهية لمواطنيها، حيث تأتي رؤية المملكة 2030 لضمان مستقبل أوسع في الإنتاج والتنمية المستدامة».

مشاريع المياه

أضاف آل دويس أنه وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة واهتمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، تحقق للمنطقة قفزات تنموية في هذا العهد الزاهر لملك الحزم والعزم في كافة المجالات الخدمية عامة والمياه خاصةً، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع 1.074.392.031 ريالا، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 153.255.110 ريالات، وتعد مشاريع المياه والصرف الصحي أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة وأملها المشرق 2030، وتضمنت تلك المشاريع محطات الضخ والتوزيع والشبكات وتوصيلات مياه الشرب وشبكات وخطوط النقل والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي.

مشاريع خدمات مياه الشرب

- أطوال شبكات المياه 4457 كلم

- عدد التوصيلات المنزلية 60823

- عدد المشاريع 14

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- التكلفة الإجمالية 460.722.623 ريالا سعوديا

مشاريع خدمات الصرف الصحي

- أطوال شبكات الصرف الصحي 900 كلم

- عدد التوصيلات المنزلية 11439

- عدد المشاريع 10

- التكلفة الإجمالية 613.669.408 ريالات سعودية