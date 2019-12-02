شبكات طرق عملاقة تربط نجران بالمناطق

أكد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران مهدي آل عطشان، أن المملكة حققت قفزات تنموية هائلة، واحتلت مكانة مرموقة على كل الأصعدة «الإسلامية والعربية والعالمية»، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في البلاد، بعد مبايعته في 15 يناير 2015 الموافق 3 ربيع الثاني 1436.

حزم وعزم

قال آل عطشان: شهدت المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تطورات كبرى، كانت لها تأثيرات مهمّة على الساحتين الداخلية والخارجية، لم تشهدها السعودية طوال تاريخها، وهي تطورات طالت جميع الملفات، وتميّزت إدارة القيادة في المملكة طوال هذه الفترة بالقوة والحزم، سواء في اتخاذ القرارات أو في تطبيقها، فمنذ بداية عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحوّلت المملكة العربية السعودية إلى ورشة عمل كبرى، لم يألُ فيها خادم الحرمين الشريفين جهدا في المضي قدما بمسيرة وطنه نحو التقدم والازدهار، برؤيته الثاقبة وإستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية، في مختلف المجالات وفي المحافل كافة.

قطاع النقل

أضاف قائلا: أما قطاع الطرق والنقل، فقد شهد -كغيره من القطاعات- قفزات تنموية كمًّا ونوعا، خلال الدعم المادي السخيّ من خادم الحرمين الشريفين لموازنة وزارة النقل خلال الأعوام الـ5 الماضية، فأصبحت المملكة تمتلك أفضل شبكات للطرق مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أن منطقة نجران كان لها نصيب وافر من هذا الدعم، وشهدت كثيرا من المشاريع العملاقة التي ربطت بين نجران ومحافظاتها وقراها وهجرها وباقي مناطق المملكة، إذ تم فتح حركة المرور باستكمال ازدواج طريق الأمير مشعل بطول 3,8 كلم، وازدواج طريق اللجم مع الإنارة، وسفلتة «القرى الحدودية»، خلال الطرق الزراعية للغوريلا الشمالية شمال شرق طريق الملك فهد 35,9 كلم، وازدواج طريق الشرفة بطول 1,6 كلم، متضمنا جسر وادٍ بطول 0,24 كلم باتجاهي الازدواج، واستكمال طريق رجلا/ آل منجم بطول 0,80 كلم، متضمنا إنشاء جسر على الوادي بطول 0,25، واستكمال طريق غرب الحضن بطول 0,37 كلم، متضمنا إنشاء جسر على الوادي، واستكمال طريق حائرة/السلم 6,27 كلم.

الطرق الزراعية

أضاف آل عطشان: نفذت مشاريع استكمالات لبعض الطرق الزراعية، مثل استكمال ازدواج طريق الحزام الجنوبي بطول 4,5 كلم، واستكمال ازدواج طريق الملك

عبدالله بطول 5 كلم، ووصلة بدر/ ملاح بطول 5,2 كلم، ومشروع ازدواج طريق نجران/ شرورة/ الوديعة الخضراء/ شروره بطول 8,5 كلم.

ربط القرى

تم تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الحصين، ومشروع إصلاح المسار الحالي لطريق نجران/ السليل الجزء الواقع بمنطقة نجران، وطريق أهالي وادي صناخة، والطريق المؤدي إلى مركز الصاح، ومشروع الشرفة المرحلة الأولى بطول 1,6 كلم، ومشروع ازدواج طريق نجران/ شرورة/ الوديعة الخضراء/ شرورة المرحلة الخامسة بطول 32,25 كلم، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف، إضافة إلى ربط طريق صخي/ عرقان مع تقاطع المنتشر7,383 كلم شاملا جسر الوادي بطول 360 مترا، طريق هجرة المجزل/ الجفجف/ أمات عويش 6,560 كلم، وتنفيذ طريق حي العمورات بطول 2.8 كلم، شاملا الحمايات الخرسانية، وطريق هجرة الحضرمية 1,200 كلم.

ازدواج الشوارع

تابع آل عطشان: تم تنفيذ ازدواج طريق نجران/ شرورة/ الوديعة الخضراء/ شرورة 50 كلم، والطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران/ شرورة إلى الحصينية 25,750 كلم، إضافة إلى طريق مزدوج يتفرع إلى جامعة نجران بطول 8,072 كلم، واستكمال امتداد محافظة خباش المزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه 2,6 كلم، واستكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران ضمن المجموعة التاسعة، واستكمال طريق الصفاح/ اليتم/ الجعدتين بطول 6,234 كلم، واستكمال الطريق الرابط من الصفاح إلى الفيض بمفرق بدر الجنوب 13,6 كلم، واستكمال قرية الرفاع 22,5 كلم، فضلا عن استكمال طريق بدر الجنوب/ ظهران، وصلة بدر الجنوب إلى هجرة لدمة وأبورجلين والعشة 5,271 كلم، واستكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران ضمن المجموعة الحادية عشرة، واستكمال طريق ربط نجران/ الرياض/ محافظة يدمة بطول 4.5 كلم، واستكمال طريق الرون/ هدادة بطول 850 مترا، واستكمال طريق بدر الجنوب/ ملاح بطول 750 مترا.

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مشاريع الصيانة

عن مشاريع الصيانة قال: سارع فرع الوزارة بالمنطقة إلى إصلاح المواقع المتضررة من طريق الصفاح، وإصلاح المواقع المتضررة على طريق نجران/ خميس مشيط، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك عبدالله، وذلك بالكشط وإعادة السفلتة، وتنفيذ أعمال أسفلتية على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف، وإصلاح طريق الخرعاء، بإعادة الإنشاء بطول 14 كلم، وإصلاح طريق الملك عبدالله بتغطيته بطبقة أسفلت سطحية إضافية سماكة 5 سم في الاتجاه الرئيسي والعكسي بطول 15كلم.

جهود وزارة النقل في دعم القوات العسكرية المرابطة

- تنفيذ وصلات أسفلتية فرعية وداخلية للوحدات العسكرية بمركز قوة نجران

- وصلة على الطريق المؤدي لمركز حرس الحدود بعاكفة

- وصلة على الطريق المؤدي لمركز حرس الحدود بالصاح

- إنشاء مهبط للطائرات بمركز قوة نجران

- طريق يربط طريق الأمير سلطان بموقع الإسناد الإداري الجديد بطول 1,150 كلم

- طريق تابع لقوة نجران في مركز بئر عسكر

- طريق تابع للقوات المسلحة بمركز سرو سقام بطول 6,6 كلم

- إنجاز وصلات طرق تابعة لحرس الحدود بمراكز تنصاب، والحرج، وعرق السيول