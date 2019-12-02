إزالة تعديات على مليون م2 من الأراضي بعسير

كشفت أمانة منطقة عسير إزالةَ تعديات طالت أكثر من 1900000م2 من الأراضي الحكومية بمدينة أبها خلال الشهر الماضي. من جهة أخرى، أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، نحو 3429 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة تفتيشية رقابية للبلدية. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن الجولات التفتيشية شملت كثيرا من المنشآت التجارية والصحية والمهنية، والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وتم رصد نحو 1036 مخالفة صحية، إلى جانب إغلاق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1820جولة ميدانية قام بها المراقبون. إلى ذلك، أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها أمانة المنطقة، ممثلة في إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، على سوق الأسماك وسط مدينة أبها، عن إتلاف أكثر من 150 كجم من الأسماك الفاسدة، كما تم رصد كثير من الملاحظات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المحلات المخالفة.



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