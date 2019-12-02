انطلاق الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة



تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود انطلقت فعاليات الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة ويستمر لمدة يومين وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة. وبدأ الحفل بآي من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة باسمه وباسم جميع أعضاء وعضوات المجلس على رعايته للملتقى وما يقدمه من دعم وتمكين مستمر لأبنائه شباب المنطقة حيث يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. بعد ذلك انطلقت أول ورشة عمل بعنوان صناعة النجاح «كيف تبني مبادرة ناجحة» للدكتور سامي الأنصاري، حيث تطرق لكيفية استثمار الطاقة وأهمية الإيجابية في صنع النجاح وضرب الأمثلة بعدة قصص، تلا ذلك ورشة عمل بعنوان طاقة مؤثرة «دور الشباب في التأثير» للدكتور عبدالله اليحيى أكد خلالها أن أكثر شخصية مؤثرة في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها هو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، منوها أنه لابد من وجود الفكرة في الأساس والإيمان التام بها، والنظر قبل ذلك إلى الاحتياج. واختتمت فعاليات الملتقى بحديث لصاحب مقترح النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور حامد الوردة الشراري، الذي أكد خلال حديثه عن النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق، وأبرز الملامح العامة لمشروع النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق والتي تضمنت إطارا شاملا، والمرونة والابتعاد عن العمل العشوائي، بالإضافة إلى الشفافية والعدالة في التمثيل، والموثوقية للجهات الداعمة لمجالس الشباب.

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